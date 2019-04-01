Порошенко решил свою основную задачу – Жириновский

01.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко выйти во второй тур, где у него будут ещё больше развязаны руки.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, у Порошенко вся власть, деньги, силовые структуры и огромный теневой сектор во всех видах. Конечно, он во втором туре любого задавит. Его задача была войти во второй тур. Это нам даже в чём-то выгодно, потому что Зеленский будет долго привыкать, он впервые вообще на работе.

Одно дело концерты, театры, это большое искусство, юмор, не каждый сможет, но повседневная работа, когда он географию не знает – он может искать, а где это Лаос или где Замбия, ему это всё не нужно было, то есть президент пойдёт в первый класс по вопросам географии, а Порошенко всё это объездил. Потом, он был связан с теневым сектором и заработал сколько денег, и всё нечестным путём – это надо уметь, дурак не сможет так это организовать всё, чтобы денежки текли и особенно прищучить нельзя было», – заявил политик.

«Что сделает Порошенко за эти дни, чтобы додавить во втором туре Зеленского?» – спросил ведущий Владимир Соловьёв.

«В первую очередь, деньги. Люди любят деньги. Если человеку дают на наши три-четыре тысячи, пять тысяч, до десяти тысяч в руки – зачем ему нужны эти все остальные кандидаты, он хоть костюм себе купит за десять тысяч, может хоть поест хорошо. Потом, избирательным комиссиям дадут огромные деньги, запугают кого надо, и протоколы на 21 апреля уже готовы, что он побеждает во втором туре», – ответил Жириновский.