01.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Порошенко решил утереть нос России и построить мост через Дунай

Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении построить мост через Дунай, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он сообщил сегодня на церемонии открытия мостового перехода на трассе «Одесса — Рени», передает его пресс-служба.

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«Сегодня у нас есть несколько мест для постройки моста через Дунай, мы начинаем разработку необходимой документации и согласование с нашими румынскими партнерами», — заявил Порошенко.

Очевидно, это ответ на реализованный в России масштабный проект Крымского моста, в постройку которого до последнего не верили в Киеве.