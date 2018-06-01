Политнавигатор - Новости России и Украины
01.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, Строительство, Украина

Порошенко решил утереть нос России и построить мост через Дунай


Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении построить мост через Дунай, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он сообщил сегодня на церемонии открытия мостового перехода на трассе «Одесса — Рени», передает его пресс-служба.

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«Сегодня у нас есть несколько мест для постройки моста через Дунай, мы начинаем разработку необходимой документации и согласование с нашими румынскими партнерами», — заявил Порошенко.

Очевидно, это ответ на реализованный в России масштабный проект Крымского моста, в постройку которого до последнего не верили в Киеве.

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