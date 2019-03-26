Порошенко рискует зайти на первый срок

26.03.2019, Киев, Игорь Петров

Нынешний президент Украины Петр Порошенко понимает, что в случае проигрыша на выборах у него будут серьезные проблемы, а потому мобилизовал огромные ресурсы и рассчитывает победить.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель аналитического центра «Третий Сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реальный рейтинг Порошенко сейчас находится в коридоре 13-16% без тенденции к серьезному росту. То есть во второй тур он просто не пройдет. Думаю, президент рассчитывает решить эту проблему за счет сетки, фальсификаций. Он рассчитывает попасть во второй тур «с черного хода». А там – можно только догадываться на что пойдет команда президента.. Второй тур может превратиться в бойню. Но будем надеяться, у нас еще ест шанс встретить апрель без Пороха”, – сказал эксперт.

“Сетка, фальсификации – то что может добавить недостающие 5-7%. Порошенко борется за свой второй срок, за переизбрание с энергией, которой не было ни у Кучмы, ни у Ющенко. Мобилизованы колоссальные ресурсы. Он хорошо отдает себе отчет, что если он не попадает на второй срок, он рискует зайти на первый. Потому что у того, кто его сменит, не будет иного ресурса, кроме публичной порки «папередникив», – резюмировал Золотарев.