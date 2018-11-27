Порошенко: Российской империи нанесен тяжелый удар

28.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Петр Порошенко утверждает, будто государственный переворот в Киеве 2014 года нанес удар не по Украине, а по России.

Об этом он сказал в интервью лояльным телеканалам, обслуживающим режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Порошенко дал понять, что сознательно шел на конфронтацию, отдав приказ на переброску катеров в Азовское море.

«Конечно, можно было бы всего избежать. Сдавать по одной области украинскую землю, и они будут все счастливы. Потому что не нужен Азов, Керченский пролив или Крым, Донецк или Луганск. Российской империи нанесен тяжелый удар тем, что Украина 4,5 года назад после «революции гидности», после подписания мной соглашения об ассоциации, определила для себя цель – НАТО и ЕС. Каждый день мы делаем необходимые шаги для прогресса», – сказал Порошенко.

«На сегодняшний день просто безумие, что делает Россия по отношению к Украине. Она за это заплатила нулевым экономическим ростом, падением жизни, девальвацией национальной валюты, напрасной тратой средств на поддержание военных подразделений в Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Украина за это время сделала все возможное, даже в условиях войны, даже заплатив высокую цену, чтобы защищать свой суверенитет, никому не дать нас захватить, держать единство и проводить реформы», – уверяет президент-олигарх.