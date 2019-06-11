Порошенко: Русская весна могла дойти до Львова

11.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Если бы на Украине не началась карательная операция по подавлению Русской весны, в ходе которой тысячи противников Евромайдана были убиты, подверглись репрессиям или изгнанию, участники государственного переворота рисковали потерять власть даже во Львове.

Такое признание в эфире ток-шоу «Свобода слова» сделал экс-президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Порошенко заявил о недопустимости проводить политику в отношении Донбасса, основываясь на запросах общества о мире. Так экс-президент отреагировал на идею о проведении референдума по отношениям с ЛДНР и Россией, которую ранее озвучивал новый глава государства Владимир Зеленский, но вскоре от нее отказался под давлением боевиков АТО.

«Если кто-то собирается выносить на референдум вопрос – защищать ли родную землю, то это преступление. Каким бы это привлекательным это кому-то не казалось. Если бы я так действовал в 14-м году, враг был бы или в Киеве, или во Львове. А мы бы все референдумы проводили. Есть вещи, по которым референдумы проводить категорически вредно», – сказал Порошенко.