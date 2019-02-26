//exit;
26.02.2019, Киев,   Галина Шершнева
 
Политика, Украина
Просмотров:

Порошенко: Русские идут!

Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной. Об этом заявил сегодня на сборах руководящего состава сектора обороны Украины президент Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Создание ударных оперативных сил на западном и юго-западном стратегических направлениях абсолютно ничего общего с обороной РФ не имеют. Мы понимаем, что эти силы предназначены для военного удара. Именно к этому готовится Крым. Поэтому считаю, что угроза полномасштабной войны это не декларация, а реальность, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника», – сказал Порошенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам приготовления ведутся вблизи границ Украины: в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории Крыма.

«На Западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объеденное стратегическое командование “Запад” в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии военно-воздушных сил и ПВО.  На Юго-западном стратегическом направлении Восьмая общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя армейскими корпусами РФ, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Продолжается беспрецедентная милитаризация Черноморского региона. В Крыму РФ создала мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты, общей численностью более 30 тысяч военных. Формируются и разворачиваются ракетные части, оснащенные “Искандерами”, — перечислил Порошенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть