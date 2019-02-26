Порошенко: Русские идут!

26.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной. Об этом заявил сегодня на сборах руководящего состава сектора обороны Украины президент Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Создание ударных оперативных сил на западном и юго-западном стратегических направлениях абсолютно ничего общего с обороной РФ не имеют. Мы понимаем, что эти силы предназначены для военного удара. Именно к этому готовится Крым. Поэтому считаю, что угроза полномасштабной войны это не декларация, а реальность, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника», – сказал Порошенко.

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По его словам приготовления ведутся вблизи границ Украины: в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории Крыма.

«На Западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объеденное стратегическое командование “Запад” в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии военно-воздушных сил и ПВО. На Юго-западном стратегическом направлении Восьмая общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя армейскими корпусами РФ, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Продолжается беспрецедентная милитаризация Черноморского региона. В Крыму РФ создала мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты, общей численностью более 30 тысяч военных. Формируются и разворачиваются ракетные части, оснащенные “Искандерами”, — перечислил Порошенко.