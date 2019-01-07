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07.01.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Происшествия, Украина
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Порошенко с бутылкой – поп-раскольник рухнул в обморок

Украинский политолог Александр Семченко записал видеоролик, в котором высмеял «рождественские приключения» Петра Порошенко.

Накануне украинский президент вместе с семьей записал ролик-поздравление к населению с Рождеством. Как следует из агитки, Порошенко ходит по дому в вышиванке, а лицо его покрыто толстым слоем пудры.

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«Наштукатуренный, в пудре весь. Ну а как без пудры? Рожа-то красная, пьяный», – предполагает комментатор.

Однако самое интересное с Порошенко произошло после возвращения из Стамбула в Киев, где он передавал местным расольникам томос – грамоту о признании Константинопольским Патриархом новой неканонической церковной структуры.

Порошенко на церемонии под прицелами телекамер пил минералку из бутылки, а в один из моментов находящийся рядом с ним раскольнический «священник» повалился в обморок, однако его вовремя подхватили под руки стоявшие вокруг.

«Это уже 11 на моей памяти момент, когда возле Петра Порошенко падает человек… Начиналось царство Порошенко с того, что упал солдат почетного караула», – сказал Семченко.

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