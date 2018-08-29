Порошенко саботирует любые попытки расследования разгрома под Иловайском

29.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Военно-политическое руководство Украины не желает, чтобы стала известна правда о событиях под Иловайском в 2014 году.

Об этом в один голос в эфире телеканала «ZIK» пожаловались экс-командир штурмовой роты карательного батальона «Донбасс» Тарас Костанчук и бывший вице-премьер Крыма, депутат Верховной Рады прошлых созывов Андрей Сенченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто ничего не хочет расследовать, саботирует Генштаб и военно-политическое руководство Украины – вот кто саботирует это всё», – сокрушался Костанчук.

«Начиная с президента нашей страны, – добавил Сенченко. – Я дважды как глава комиссии был вынужден письменно обратиться к Порошенко с тем, чтобы он понудил своих непосредственных подчинённых – Гелетея и Муженко – отвечать на вопросы и запросы комиссии. Два раза я получил развязные отписки».

При этом, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», в Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине признали факты террора добробатов и ВСУ по отношению к жителям Иловайска.