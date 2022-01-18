Порошенко: Сценарий Навального у нас не пройдет

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Новости Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, просит не проводить параллели между ним и осужденным в России за мошенничество блогером Алексеем Навальным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Порошенко заявил в интервью «Украинской правде».

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Издание обратило внимание, что день возвращения Порошенко – 17 января – совпадает с датой прилета в Москву из Германии Навального.

«Я сказал вчера, и сейчас могу подтвердить, что мне эти параллели провел [адвокат] Илья Новиков, очень близко знающий Навального. Я с Навальным не знаком», – сказал экс-президент.

«Но кажется, что вы все-таки хотите провести параллели с политическим преследованием российского оппозиционера», – заметила журналистка.

«Если бы я хотел, я бы провел, но если вы заметили, эти параллели проводят вместо меня. Я их не использую, потому что на самом деле это выглядит очень отвратительно и плачевно. Но я хочу сказать, что сценарий Навального в Украине не пройдет», – резюмировал Порошенко.