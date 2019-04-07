Порошенко сделал две ошибки на украинском в обращении к Зеленскому

07.04.2019, Киев, Игорь Петров

Петр Порошенко сделал две ошибки во время выступления на украинском языке в ролике, где отвечал на вызов Владимира Зеленского на дебаты.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ролик Порошенко – свидетельство глубочайшей слабости и кризиса его команды. Не говоря уже о том, что там допущено в украинском тексте две ошибки. Петр Алексеевич не воспользовался звательным падежом, обращаясь к Зеленскому. И то, что он сам не отрефлексировал эту ситуацию, ни его команда, на которую тратятся миллиарды, о чем-то говорит», – сказал эксперт.

Белковский считает, что дебаты завершатся победой Зеленского.

«Из дебатов выйдет победителем Владимир Зеленский. Он молодой Трамп, молодой Рейган и Макрон. Все, что происходит в евроатлантическом мире, происходит сейчас и в Украине, и мы свидетели этого процесса, которому я желаю всяческих успехов. Он легкий и остроумный, а Петр Алексеевич пафосный и тяжелый. Вся структура речи Петра Алексеевича построена так – он начинает с аффектации, кричит, типа «место президента в Киеве». Барак Обама никогда ни на кого не кричал, а его фразы были убедительны. А потом он срывается на крик, потому что не хватает внутренней уверенности. У Зеленского этого нет, поэтому, конечно, он выиграет дебаты», – сказал Белковский.