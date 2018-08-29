Порошенко сделал шикарный подарок России

29.08.2018

Разрыв Украиной договора о дружбе с Россией выгоден в первую очередь РФ, поскольку в нем зафиксировано признание российско-украинской границы 1991 года.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Владимир Корнилов.

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«Порошенко делает большой подарок Москве. Вполне сравнимый с тем, который сделали в 2005 г. Ющенко и Тимошенко, разорвав выгодный для Украины договор по поставкам газа. В России долго искали формулу, как бы не продлить в этом году Договор о дружбе либо отдельные его положения, но при этом не выглядеть инициатором данного процесса и недругом украинского народа. И тут как по заказу Порошенко сам поручает разорвать единственный документ, по которому Россия признает границы Украины 1991 года. Данный договор изначально был выгоден больше Украине, чем России. Теперь Порошенко отказывается от этой выгоды. Что ж, кто ему доктор после этого?», – сказал эксперт.