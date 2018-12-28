Порошенко сделал ставку на меньшинство

28.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Все принятые на Украине в 2018 году законы полностью удовлетворяют украинских ястребов и радикалов-националистов.

Об этом в ходе пресс-конференции на тему: «Украино-российские отношения в 2018 году» заявила украинский политолог Елена Дьяченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«[Украинская] власть делает всё, чтобы занизить явку, деморализовать избирателя, вселить неверие в то, что его голос может что-то изменить, и нагнетание радикальных акций приводит к тому, что люди делают выводы, что на улицу выходить не совсем безопасно, может и не стоит идти на выборы”, – сказала эксперт.

Она обратила внимание, что именно в 2018 году украинская власть приняла ряд законов, которые будут работать на президентскую кампанию Порошенко.

«Пять пунктов, которые в течении 2018 года были приняты на уровне законодательств – и разрыв Большого договора, и пакет антицерковных законопроектов, и создание провластной церкви, и изменения в НАТО, и присвоение статуса ветеранов участникам подразделений украинских националистов, которые были прямыми коллаборантами с фашистской Германией, и отмена языкового закона, который гарантировал права русскоязычных граждан и готовится новый языковой закон, который всех русскоговорящих, двуязычных украинцев в двуязычном государстве приравняет к национальному меньшинству – это всё работает на президентскую кампанию действующего президента, именно так он видит своё политическое позиционирование», – убеждена Дьяченко.

Главный редактор издания «Украина.ру» Искандер Хисамов отметил, что, несмотря на меньшинство, пропрезидентские радикалы – это серьёзный противник, которого Порошенко готовил не первый год.

«Порошенко вообще давным-давно сделал выбор на меньшинство, ещё в 2015 году. В 2014 ещё колебался, хотел быть президентом всей нации – нет, сейчас он президент только радикальных ястребов, националистов и так далее. У них в руках и силовой ресурс, и информационный, и идеологических, у них есть политическая воля – это, действительно, серьёзный противник», – заявил Хисамов.