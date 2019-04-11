Порошенко сделал заявление о бегстве за границу

11.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Новое время» ответил на вопрос о прогнозах, согласно которым нынешний президент Украины повторит судьбу своего предшественника Виктора Януковича и сбежит за границу. Порошенко похвастался, что не боится даже пуль и артобстрелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, я никогда такого не слышал. И, во-вторых, я хочу сказать нашим неуважаемым мной пятой колонне и информационной части гибридной войны: не дождётесь.

Я никогда не прятался – ни в 2002 году, когда мы впервые боролись за парламентские мандаты блока «Наша Украина», ни в 2004 году, когда мы делали «оранжевую революцию», ни в 2013-2014 годах. Для того, чтобы достигнуть этого рецепта, необходимо просто очень любить свою страну», – начал Порошенко.

На этом он не остановился и рассказал, как на фронте не боялся пуль и обстрелов.

«И на фронте я был под обстрелами, и от пуль не прятался, и во время массовых акций я могу ходить к людям», – похвастался он, позабыв, как недавно бегал от националистов по всей стране.