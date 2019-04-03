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03.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Украина
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Порошенко сдрейфил идти на дебаты на стадион

Петр Порошенко не будет устраивать дебаты на НСК “Олимпийский” в Киеве с оппонентом во втором туре выборов, художественным руководитель студии “Квартал 95” Владимиром Зеленским, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявила народный депутат от партии “Блок Петра Порошенко” Мария Ионова в эфире “Громадського”.

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“Президент Порошенко – европеец, и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты, а на стадион к нему [Зеленскому] может прийти [президент Федерации футбола Украины Андрей] Павелко и сыграть в футбол”, – заявила она.

Напомним, как уже сообщал ПолитНавигатор, лидер гонки Владимир Зеленский заявил, что его дебаты с Порошенко должны пройти на НСК “Олимпийский” и транслироваться в прямом эфире всеми телеканалами, которые выразят желание.

Ранее у Порошенко настаивали на проведении дебатов с Зеленским и даже зарегистрировали в Раде законопроект об обязхательном проведении дебатов перед вторым туром. Кроме того, СМИ Порошенко усиленно разгоняли мессидж о том, что Зеленский боится публичных дебатов, поскольку якобы некомпетентен в политических вопросах.

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