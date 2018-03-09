09.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Порошенко сел в лужу, прокомментировав несуществующее заявление «Газпрома»

«Газпром» не заявлял об отказе выплатить 2,5 миллиардов долларов «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража, что утверждает президент Украины.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил Дмитрий Марунич, эксперт по энергетическим вопросам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кто и когда слышал, чтобы «Газпром» заявил что он не будет платить эти деньги? Такого заявления не существует. «Газпром» только сказал, что собирается разорвать соглашения, которые переписал арбитраж, поскольку они являются для него невыгодными. Но это не свидетельствует о том, что он не собирается платить.

Как можно, чтобы высший госчиновник страны комментировал несуществующие заявления? Это делается для пиара. Господа, не уподобляйтесь клоунам”, – призвал эксперт.

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По его словам, «Газпром» эти деньги заплатит по решению суда, если не будут удачными попытки апелляции.

“Возможно, в рамках решения о разрыве контракта будут некие процессуальные действия, которые либо перенесут либо заморозят оплату долга », – полагает Марунич.

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