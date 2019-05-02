Порошенко сгубили жадность и национализм – Карасев

02.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Действующий президент Украины Пётр Порошенко когда-то якобы был эффективным политиком, однако не смог отказаться от бизнеса и начал вести националистическую русофобскую политику, что его и сгубило.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко до президентства был эффективным политиком. Он был и неплохим министром иностранных дел, и секретарём РНБО, и народным депутатом, и главой бюджетного комитета.

И президентом в начале тоже был неплохим. Но потом, особенно когда на парламентских выборах победила эта коалиция «Народного фронта» и «БПП», он попал в узкий коридор этнической повестки. И дальше это всё только усугублялось, и выразилось в этом «армия-вера-мова» и «остаточне прощавай». Логика событий втягивала его в эту ловушку этнонационализма, и он не смог с неё выпутаться», – отметил он.

Также, по мнению Вадима Карасёва, немалую роль в провальности Петра Порошенко сыграл его бизнес, который не только являлся бременем для политика, но и вынуждал оправдываться, веди националистическую риторику.

«Может быть сыграло ещё что он бизнесом занимался. Ведь бизнес – это гиря, когда у человека его нет, он свободен, то манёвра у него больше. А тут у него был бизнес, и прошлый, и нынешний. Он, видимо, и хотел снять подозрения, обвинения в бизнесах этой национально-патриотической риторикой, что только загоняло его в колею, из которой он не смог выбраться», – добавил эксперт.