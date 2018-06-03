03.06.2018, Мадрид, Анастасия Самойлова

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Порошенко шокировал публику своим певческим талантом

Пётр Порошенко прибыл в Испанию с рабочим визитом. Вместе с семьёй он принял участие в католическом молебне за мир на Украине в кафедральном соборе Альмудена в Мадриде, после окончания которого поразил публику акапельным исполнением гимна, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Порошенко торжественно пел гимн Украины, периодически замолкая. По окончанию пения он произнёс уже традиционный клич националистов «Слава Украине».

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