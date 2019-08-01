Порошенко скорее грохнут, чем посадят

01.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Экс-президента Украины Петра Порошенко не отправят за решетку, поскольку он является носителем ценной информации, но это несет для него дополнительные физические риски.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Максимум, что Петру Порошенко угрожает – это изгнание из нашей страны по примеру многих других наших элит. Кто его не примет, скажите? Что, его не примут в Европе? Он же их «сын собаки». Он же знает все о 14-15 годах, там же были все эти послы ЕС, вся эта тусовка, которая здесь находилась, она часто очень хорошо заляпана. Что, его не примут в США тех же? Он столько знает о 14-15 году, о поставках вооружения и всего остального, о тех же самых Байденах.

Конечно, это для него риски физические дополнительные. Чтобы его вес не перевесил. Но я думаю, что Петра Порошенко, так же, как и Михо Саакашвили, никто до конца полностью не сдаст. Он уже стал частью этой системы и носителем очень частичной информации», – заявил Бортник.