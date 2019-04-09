Порошенко сливают свои

09.04.2019

Бунт губернатора Одесской области, отказавшегося уходить в отставку вопреки распоряжению президента Порошенко, плохой сигнал для всего украинского истеблишмента.

Такое мнение в комментарии киевской интернет-газете “Страна” высказал политолог Анатолий Октисюк.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Открытое неповиновение Степанова и вообще откровенное желание президента его уволить за провал на выборах – плохие сигналы для других губернаторов и вообще истеблишмента. Даже сторонники Порошенко понимают, что он “сливает” своих. Поэтому и свои его тоже сливают. Люди просто будут ждать, чем все закончится, саботируя указания”, – сказал Октисюк.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, вчера Порошенко отстранил от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, который в ответ собрал пресс-конференцию и объявил об отказе уходить в отставку.

Читайте также: Вовремя предать: Луценко готовит Порошенко в сакральные жертвы.