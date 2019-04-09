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09.04.2019
 
Выборы, Местная власть, Одесса, Политика, Украина
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Порошенко сливают свои

Бунт губернатора Одесской области, отказавшегося уходить в отставку вопреки распоряжению президента Порошенко, плохой сигнал для всего украинского истеблишмента.

Такое мнение в комментарии киевской интернет-газете “Страна” высказал политолог Анатолий Октисюк.

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“Открытое неповиновение Степанова и вообще откровенное желание президента его уволить за провал на выборах – плохие сигналы для других губернаторов и вообще истеблишмента. Даже сторонники Порошенко понимают, что он “сливает” своих. Поэтому и свои его тоже сливают. Люди просто будут ждать, чем все закончится, саботируя указания”, – сказал Октисюк.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, вчера Порошенко отстранил от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, который в ответ собрал пресс-конференцию и объявил об отказе уходить в отставку.

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