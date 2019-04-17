Порошенко смеется над избирателями: от меня в стране не зависит ничего

17.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Накануне решающего второго тура выборов Петр Порошенко поменял пропагандистскую поастинку и принялся усиленно уверять общество в том, что от него в стране не зависит решительно ничего. По словам Порошенко, он был бы рад снизить тарифы, но это не в компетенции главы государства.

Об этом он сказал на встрече с представителями инициативы «Избирательный Совет UA» и коалиции общественных организаций «Реанимационный пакет реформ» в ответ на вопрос о тарифах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Я отвечу совершенно четко: я вместе с украинским народом требую снижения тарифов — тем более, что от президента это вовсе не зависит. Ну, если народ хочет — надо это делать», — сказал Порошенко, смеясь.

«А теперь серьезный ответ. Сейчас для этого рынок — не президент, не премьер, и не НАК „Нафтогаз“, а рынок — создал необходимые условия, потому и спотовые контракты, и контракты на хабах в Европе позволяют нам точно не повышать в мае тарифы», — добавил он

Порошенко напомнил: «Нас пугали: тем, что в мае тариф будет 10, 11, 12 — увидите! Вот увидите, не будет. А они лгали».

«На сегодня правительство готово, но я не хочу забирать ни хлеб, ни работу правительства… Они сами должны сообщать и приятные вещи. Хотя мне накануне выборов сказать: это я сделал … Это не так», — заявил действующий президент.

Порошенко также добавил, что назначение или отставка Андрея Коболева с руководящей должности НАК «Нафтогаз» — это также не компетенция президента.