Порошенко снова оскандалился: участница массовки начала целовать ему руки

19.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

19 марта Петр Порошенко в рамках своего агитационного тура приехал в город Косов на Ивано-Франуовщине. Там на площади Независимости состоялся концерт в поддержку гаранта с традиционной свезенной массовкой, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Не обошлось и без скандалов. Как сообщает ивано-франковское издание “Фиртка”, одна из участниц массовки неожиданно приложилась к руке Порошенко и начала ее целовать.



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Издание публикует видео инцидента.

Напомним, большинство соцопросов показывают, что Порошенко не имеет шансов во втором туре. Некоторые опросы не дают ему даже шанса попасть во второй тур.

Опісля, кандидат у президенти пішов у натовп вітатися з людьми.

Одна із прихильниць під час рукостискання поцілувала Порошенкові руку. Втім, він на цей жест ніяк не відреагував.