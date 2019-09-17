17.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
Порошенко снова вызвали на допрос
Завтра, 18 сентября, в Государственное бюро расследований вызвали на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
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“Завтра Порошенко вызывают на допрос”, – сказала Иванова.
Вместе с тем, она не уточнила в котором производстве будет проведен допрос, а также время его проведения.
Напомним, 13 сентября Петр Порошенко явился на допрос в ГБР. По его словам, следователи спрашивали его о моряках в Керченском проливе.
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