Порошенко со своими «бронекатерами» нае##ал всю Украину

29.11.2018, Херсон, Владимир Гладков

Судя по отсутствию следов гари на пробоинах украинских «бронекатеров», атакованных в Керченском проливе», пограничники РФ стреляли болванками, из чего следует, что завод «Ленинская Кузня» экономит на броне.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журавко обратил внимание, что на пробоине рваное железо, нет следов от пожара и осколков, что может говорить только о том, что российские моряки стреляли болванкой.

«А если от болванки якобы «бронированный» катер получил такую пробоину, это говорит только об одном – никакой брони у катеров проекта «Гюрза» нет. Они только называются «бронекатера». Но какая там сталь может находиться? Шестерка максимум.

Вот тут уже возникают вопросы к Петру Порошенко, который является владельцем ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском», на котором и были построены данные катера.

И тут Петр Порошенко умудрился на@бать всю страну, ну и естественно подзаработать», – подчеркнул Журавко.

Бывший нардеп обратился к украинцам, отметив, что пока у власти преступник Пётр Порошенко, мира на Украине не будет.

«Вас продолжают делать пушечным мясом, и Порошенко плевал на ваши судьбы, жизни. В его руках вы всего лишь инструмент для достижения цели. А цель у него одна – начать войну между Украиной и Россией, при этом оставшись президентом Украины. Вот и делайте выводы. Еще раз повторюсь, бегите от призыва в украинскую армию, бойкотируйте военное положение и не выполняйте преступные указы неадекватного Порошенко!», – призвал Алексей Журавко.