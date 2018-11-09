Порошенко собирает иерархов УПЦ МП – уламывать порвать с Русской Церковью

09.11.2018, Киев, Михаил Рябов

13 ноября Петр Порошенко намерен провести встречу с архиереями УПЦ Московского Патриархата в Киево-Печерской Лавре. Об этом говорится в сообщении канцелярии Киевской митрополии.

Распоряжение канцелярии Киевской митрополии о подготовке встречи с Порошенко

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«Понятно, что Порошенко собирает иерархов для того чтобы убедить их участвовать в «Объединительном соборе», которому, по идее, должен быть дарован «томос об автокефалии». Тем более, что «киевский патриархат» и «УАПЦ» всё никак не могут договориться о формате этого «собора», и даже не приступали к консультациям. Порошенко понимает, что его «внушение» вряд ли подействует на подавляющее большинство иерархов УПЦ (МП), для которых несоизмеримо большим авторитетом является митрополит Онуфрий, проявляющий завидную стойкость в сопротивлении антиканоническим инициативам Банковой и Фанара. Даже та часть епископата, которая и хотела бы перейти в «ЕППУЦ», понимает, что их не поддержат приходы, и они вообще могут остаться без епархий. Так что, в лучшем случае покивают бородами на встрече с Порошенко, но на собор не пойдут», – комментирует ситуацию в беседе с «ПолитНавигатором» религиозный обозреватель Дмитрий Скворцов из Киева.

«Само участие в соборе – это уже некий Рубикон. Каноны запрещают участие в собрании с нечестивыми (еретиками и раскольниками). Поэтому, кстати, Порошенко не боится, что канонические епископы могут прийти на собор и проголосовать «не так». Если туда кто и пойдёт из епископата УПЦ (МП), то заведомо проголосуют за создание «ЕППУЦ», – добавил собеседник.

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Публицист Кирилл Фролов полагает, что на встрече Порошенко задействует своего друга – Винницкого митрополита Симеона, которого ранее СМИ называли одним из претендентов на руководящий пост в новой украинской церковной структуре.

«На 13 ноября назначена встреча епископата УПЦ с Петром Порошенко. Сценарий нам известен – епископов будут «ломать», угрожать с целью заставить принять участие в т.н. «объединительном соборе» расколов под начальством «Фанара». Митрополит Винницкий Симеон должен будет «взломать» единство епископата истинной Церкви, а Драбинко выступить с нападками на управделами УПЦ митрополита Антония (Паканича). Ответ только один – епископы обязаны говорить «как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи», за которыми 30 миллионов верных, учение Церкви и святые… А святые все, как один, стояли на позициях единства Русской Церкви и Великой, Малой и Белой Руси – и шли за эти позиции на страдания и смерть», – напомнил Фролов.

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