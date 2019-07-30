Порошенко содрал взятку с Плахотнюка

30.07.2019, Москва, Елена Острякова

Бывший президент Украины Петр Порошенко взял с бывшего «хозяина Молдовы» олигарха Влада Плахотнюка взятку «с дружеской скидкой» за экстрадицию на территорию Молдавии в 2016 году бизнесмена Вячеслава Платона.

Об этом сам Платон, который сейчас находится в молдавской тюрьме, заявил в интервью телеканалу TV8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порох не идиот. Его нельзя развести на идеологические моменты. Он пробил, кто я. Он понял, сколько Плахотнюк на этом заработает, сколько активов похитит у моих партнеров и у меня. Поэтому 3 миллиона – это сумма с огромной дружеской скидкой… Его близкий человек рассказал, что Порошенко было уплачено 3 миллиона за мою экстрадицию. Правда не сказал: долларов или евро», – сказал Платон.

Он утверждает, что Порошенко лично контролировал операцию по экстрадиции и даже выделил 2 самолета из своего личного парка.

«Первый прилетел пустым, а улетел с деньгами, на втором везли меня… Порошенко давал команды. Это все проходило под его личным контролем и контролем главы СБУ. К нему ходил руководитель его фракции по просьбе моих друзей и адвокатов. Он сказал: я все знаю, вопрос решен. Моим адвокатам по вопросам экстрадиции был Андрей Богдан. Он сейчас глава администрации Зеленского. Не последние люди», – пояснил Платон.

По его информации Порошенко объяснял свою активность в деле об экстрадиции необходимостью сохранять антироссийский курс в Молдавии.

«Порошенко говорил: нам нужно сохранять отношения с Молдовой, чтоб там была антироссийская власть, чтобы не выиграл Додон, показать, что Россия связана с кражей миллиарда. Я понимал, что Плахотнюк готовит операцию. Но исходил из того, что на тот момент на Украине все-таки действовали какие-то законы, были какие-то правила. Тем более, что я был гражданином Украины с 93-го года», – сказал Платон.

Он добивается признания незаконной своей экстрадиции. Это по его мнению поможет ему выйти на свободу.

Ранее Платон инициировал возбуждение уголовного дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко, генерального прокурора Украины Юрмя Луценко и бывшего главы СБУ Василия Грицака.

Вячеслав Платон был приговорен в Молдавии к 18 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах по делу Banca de Economii. Он также получил еще 12 лет по другому делу за аналогичные преступления. Продолжается разбирательство по третьему делу.

Платон получил украинское гражданство еще в 1992 году, поставив штамп в советском паспорте (так тогда поступали все), на фамилию Кобалев (фамилия бывшей супруги). Если учесть, что в 2009-2010 годах являлся депутатом молдавского парламента под фамилией Платон, то молдавский паспорт у него тоже имеется. При этом двойное гражданство на Украине не разрешено.