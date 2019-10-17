17.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Доходы политиков, Киев, Компромат, Коррупция, Криминал, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина
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Порошенко солгал о закрытии в Панаме дела против него

Сообщения Петра Порошенко и его российских адвокатов о якобы закрытом против экс-президента уголовном деле в Панаме – ложь, передает корреспондент ПолитиНавигатора.

Об этом со ссылкой на панамские документы сообщил инициатор уголовного преследования Порошенко украинский юрист Андрей Портнов.

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По словам Портнова, панамский прокурор лишь временно приостановил расследование.

“И если Генеральная прокуратура Украины отреагирует на лежащее в её недрах мое обращение по отмыванию Порошенко преступных доходов в Панаме, расследование в этой стране продолжится”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

“Я в этом вопросе не отступлю и в течение нескольких следующих дней опровергну и остальные вчерашние лживые заявления команды Порошенко о его Панамских офшорах и уголовных делах. Мы будем очень жестко наступать по фигуранту дальше. И как обычно, я всегда публикую доказательства и документы”, – пообещал Портнов.

Также юрист еще раз обратился к генпрокурору Руслану Рябошапке
с просьбой о встрече по вопросам Петра Порошенко и его офшоров.

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