Порошенко солгал о закрытии в Панаме дела против него

17.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сообщения Петра Порошенко и его российских адвокатов о якобы закрытом против экс-президента уголовном деле в Панаме – ложь, передает корреспондент ПолитиНавигатора.

Об этом со ссылкой на панамские документы сообщил инициатор уголовного преследования Порошенко украинский юрист Андрей Портнов.

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По словам Портнова, панамский прокурор лишь временно приостановил расследование.

“И если Генеральная прокуратура Украины отреагирует на лежащее в её недрах мое обращение по отмыванию Порошенко преступных доходов в Панаме, расследование в этой стране продолжится”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

“Я в этом вопросе не отступлю и в течение нескольких следующих дней опровергну и остальные вчерашние лживые заявления команды Порошенко о его Панамских офшорах и уголовных делах. Мы будем очень жестко наступать по фигуранту дальше. И как обычно, я всегда публикую доказательства и документы”, – пообещал Портнов.

Также юрист еще раз обратился к генпрокурору Руслану Рябошапке

с просьбой о встрече по вопросам Петра Порошенко и его офшоров.