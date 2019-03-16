Порошенко сорвался на пенсионера
Неприятным инцидентом обернулась предвыборная поездка Петра Порошенко в Закарпатье – в конце встречи с избирателями, где свезенная массовка изображала радость по поводу прибытия президента, один из пенсионеров несколько раз выкрикнул «Спасибо за бедность!».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Поначалу для Порошенко все хорошо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Слава нашему президенту! Слава!» – кричали из массовки.
Сияющий Порошенко в сопровождении охраны пробирался через толпу, пожимая руки избирателей.
«Пётр Алексеевич! Спасибо за бедность, Пётр Алексеевич!» – внезапно прокричал мужчина пенсионного возраста.
«Не за бедность, а за борьбу с бедностью!», – поправил пенсионера Порошенко.
«Вы нас довели до этой бедности!», – настаивал пожилой человек.
В это время охрана Порошенко начала расчищать проход к президентскому автомобилю.
«Если вы пенсионер, то вы должны совесть иметь», – крикнул президент Украины обидчику и спешно погрузил свое тело в бронированный внедорожник.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.