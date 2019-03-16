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16.03.2019
 
Закарпатье, Происшествия, Украина
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Порошенко сорвался на пенсионера

Неприятным инцидентом обернулась предвыборная поездка Петра Порошенко в Закарпатье – в конце встречи с избирателями, где свезенная массовка изображала радость по поводу прибытия президента, один из пенсионеров несколько раз выкрикнул «Спасибо за бедность!».

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Поначалу для Порошенко все хорошо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Слава нашему президенту! Слава!» – кричали из массовки.

Сияющий Порошенко в сопровождении охраны пробирался через толпу, пожимая руки избирателей.

«Пётр Алексеевич! Спасибо за бедность, Пётр Алексеевич!» – внезапно прокричал мужчина пенсионного возраста.

«Не за бедность, а за борьбу с бедностью!», – поправил пенсионера Порошенко.

«Вы нас довели до этой бедности!», – настаивал пожилой человек.

В это время охрана Порошенко начала расчищать проход к президентскому автомобилю.

«Если вы пенсионер, то вы должны совесть иметь», – крикнул президент Украины обидчику и спешно погрузил свое тело в бронированный внедорожник.

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