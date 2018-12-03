03.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Мнение, Политика, Украина
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Порошенко советуют готовиться к концу

У президента Украины Петра Порошенко нет никакого плана по выходу из сложившейся ситуации, ему нужно готовиться к безутешному уходу, а сохранить власть не помогут даже возможные военные провокации, на которые может пойти его окружение, дабы сохранить кресло под нынешним гарантом.

Об этом в своем блоге пишет экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, при этом, каждое следующее действие президента лишь ухудшает его положение.

«Я в своей жизни видел целый ряд первых руководителей и могу твёрдо сказать о большом государственном мифе, когда все думают, что там наверху сидит кто-то очень умный и технологичный, что-то знает и имеет стратегию и план. И в это время вся его команда также уверена в наличии плана, успокаивая себя мыслью, что его не может не быть после такого количества преступлений и противоправных действий своего начальника. Все убеждают друг друга, что план точно есть, потому что вверху не может сидеть руководитель с одноходовым мышлением. Может. И так в стране было уже много раз. Все всегда думали, что в конце есть страшный план, а потом надрывались от смеха об уровне глупости и простоты. У Порошенко больше нет ни одного хода. Каждое следующее действие – поражение. Пиар не поможет. Пришло время просить у всех пощады и готовиться к некомфортному концу», – заявил Портнов.

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