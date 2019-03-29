Порошенко советуют признать поражение уже в первом туре – иначе Майдан

29.03.2019, Киев, Игорь Петров

Если режим заявит о победе на предстоящих президентских выборах растерявшего популярность Петра Порошенко, уровень протестных настроений будет настолько высок, что в Киеве соберется четвертый Майдан.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил ученый секретарь Института политических и этнонациональных исследований НАН Украины Виктор Котигоренко.

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«Для Петра Алексеевича было бы лучше проиграть выборы еще в первом туре, не выходя во второй. Если ему удастся выйти во второй тур и выиграть его – это будет угроза национальной безопасности Украины. Потому что нелегитимность президента.

Все массовые опросы показывают – наивысший уровень недоверия – к действующему президенту. Протестные голосования – у действующего президента. Протестные настроения, нелегитимность будут очень высоки, и какое-то неосторожное действие со стороны действующего президента или его команды может привести к протестам. Четвертый Майдан будет для Украины катастрофическим.

И поэтому, с точки зрения национальной безопасности, – лучше проиграть. И с точки зрения его личной перспективы ему лучше проиграть в первом туре – потому что у него будет время на эвакуацию с Банковой и время на подготовку парламентских выборов. И это время он может использовать более эффективно, потому что перестанет быть основным объектом критики», – сказал Котигоренко.