Порошенко соврал в своей декларации, потратив на рекламу больше, чем заработал за год

09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

За прошлый год Петр Порошенко задекларировал 122 миллиона гривен расходов на рекламу. При этом, в декларации не конкретизировано, на какую именно рекламу Порошенко платил, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщило Движение «Чесно».

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Активистами были проведены подсчеты, результаты которых показали, что только на телерекламу Порошенко должен потратить 175 миллионов гривен — больше других кандидатов в президенты.

Более того, рекламную кампанию на телевидении действующий президент активизировал еще в начале весны прошлого года. Как достижения Порошенко выставляли внешнеполитические достижения и реформы, произошедшие в стране в последние годы.

Уже к концу марта начали транслировать ролики об изменениях в культуре, образовании, армии. Сам Порошенко в них не упоминался, и лозунги об укреплении армии и содействие укреплению украинского языка в обществе, затем стали частью его президентской кампании.

Популяризация лозунга «Армия! Язык! Вера! «Началась через социальную рекламу и социальные сети. На телевидении она появилась в августе 2018: ее внедряли через рейтинговые и лояльные Порошенко каналы типа «Прямого».

Рекламу внешнего типа Порошенко в первой половине 2018 года, как выяснили в «Чесно», размещали местные органы власти, а следовательно, финансировали налогоплательщики. Декларация Порошенко не позволяет определить, кому именно он платил за рекламу.

В Администрации президента еще в августе прошлого года пообещали, что Порошенко отразит в своей декларации расходы на рекламу. 8 апреля Движение «Честно» направил в Администрацию президента запрос с просьбой конкретизировать эти расходы — ответ еще не поступил.