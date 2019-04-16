Порошенко списал катастрофическое падение рейтинга на Россию

16.04.2019, Киев, Игорь Петров

Петр Порошенко объяснил кознями России катастрофическое падение своего рейтинга по сравнению с 2014 годом, когда он был избран на пост президента Украины в первом туре, обойдя всех остальных допущенных к гонке кандидатов.

Об этом Порошенко сказал, выступая на ток-шоу «Пульс» на телеканале 112 Украина, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Порошенко утверждает, что почти 40% украинцев все же верят ему, и эта доля может вырасти еще.

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«Украина была объектом очень мощной атаки, элементов гибридной войны начиная с фейковых новостей и заканчивая деятельностью отдельных телеканалов, которые принадлежат отдельным олигархам, которые сейчас пребывают в Израиле, но очень хотят вернуться в Украину, чтобы за счет государства списать деньги, которые они украли и вывели из Украины», – намекнул Порошенко на канал «1+1» олигарха Игоря Коломойского.

«Но я бы хотел выразить благодарность очень ответственным украинцам за то, что, несмотря на фейковые новости из России, на мощную критику действующей власти (не всегда обоснованную), где 80% всех сообщений касались лично меня, почти 40% готовы проголосовать за меня.

Я признаю, что коммуникационная стратегия была не просто не так сделана, а провалена. В условиях, когда на тебя идет лавина грязи, ты должен был найти эффективные информационные технологии чтобы защитить не себя – страну.

Еще в мае-июне говорили, что рейтинг президента составляет 4%. Потом – 5%, потом – 10%. Потом – 14%. Потом, на выборах – 16%. Сейчас говорят, что 38%. Друзья, все возможно! И я благодарю тех, кто изменил мнение и поверил мне», – сказал Порошенко.