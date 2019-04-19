Порошенко спустил на Медведчука СБУ

19.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Председатель политсовета украинской партии “Оппозиционная платформа – “За жизнь” Виктор Медведчук не оправдал надежд, возложенных на него киевским режимом.

Об этом в интервью киевскому радио “Новое время” заявил президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос, как он относится к мирному плану Медведчука, который предусматривает свободную экономическую зону на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и Владимира Путина. Мотив назначить его в переговорную группу был один: это был единственный канал связи с Путиным, и он оказался неэффективным. Определять, что и как делать Украине, — вовсе не компетенция господина Медведчука. У него была одна функция — освобождение заложников, находящихся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России”, – сказал президент.

Он отметил, что последний раз обмен пленными произошел в декабре 2017 года, а потому, по словам главы украиснкого государства, нельзя назвать функцию Медведчука эффективной.

“Путин удерживает наших людей, чтобы держать Украину и украинское руководство на крючке. Не получится. Я уже обратился в Службу безопасности Украины с просьбой рассмотреть целесообразность дальнейшего использования господина Медведчука в формате гуманитарной группы по освобождению заложников. Он явно в этом процессе некомпетентен”, – добавил Порошенко.