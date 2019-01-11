Порошенко стал ГЕТЬманом
Хотя получение томоса о так называемой автокефалии украинской церкви не повысит избирательный рейтинг Петра Порошенко, оно укрепит имидж в глазах его сторонников.
Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил руководитель аналитического центра «Третий Сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К скачку рейтинга президента томос не приведет. Но он мобилизует сторонников Порошенко. А они есть – 10-15% населения готовы простить Порошенко коррупцию, кумовство, безумное падение уровня жизни, демагогию вокруг войны и мира за «геть вид Москвы!». Для них он «гетьман». От слова «геть». Радикально националистический и патриотический электорат как раз видит в Порошенко такого государственника, который ведет страну от Москвы. Но через несколько лет может оказаться, как пел Гребенщиков, что, по данным разведки, мы воевали сами с собой», – сказал Золотарев.
Метки: Андрей Золотарев, Петр Порошенко, томос
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