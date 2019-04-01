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01.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Доходы политиков, Украина
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Порошенко стал одним из самых богатых людей нищей Украины

Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 году составили более 1 млрд 527 млн грн, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Как указано в декларации Петра Порошенко за 2018 год, внесенной в Единый реестр деклараций, 336 тыс. грн дохода президента составила заработная плата на занимаемой должности, почти 21 млн грн — проценты по депозитам в «Международном инвестиционном банке» («МИБ»). 777 тыс. грн составил доход от отчуждения недвижимого имущества.

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Кроме того, среди доходов Порошенко указал почти 400 млн грн дивидендов от ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд» (ЗНКИФ) Прайм Эссетс Кепитал”, а также более 1 млрд 105 млн грн дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG (Ротшильд Траст АГ).

Около 29 млн грн указаны как возвращение стоимости и инвестиционная прибыль от приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), источник — Министерство финансов Украины.

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