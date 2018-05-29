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Порошенко стал токсичен
Петр Порошенко перестал быть «своим парнем» для элит Запада из-за своей коррумпированности и неспособности реформировать Украину после победы Евромайдана. Об этом в эфире Topinform заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По его словам, сегодня Порошенко уже не рады видеть на Западе, как это было в 2014-м году.
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«Петр Алексеевич на Западе токсичен. Петр Алексеевич образца 2018-2019 годов на Западе – это абсолютно токсичная фигура. Это нет тот человек 14-го года, которому сорок раз в Конгрессе рукоплескали. Сейчас это коррумпированный политик, который прячет деньги в офшорах, который не провел эффективных реформ, который избегает и игнорирует давление Запада в части Антикоррупционного суда и всего остального, который расправился с Саакашвили и т.д, и т.п», – заявил Бортник.
Метки: Петр Порошенко
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