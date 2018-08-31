Порошенко строит глазки избирателям

31.08.2018, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Петр Порошенко заигрывает с избирателями, говоря о намерении разорвать договор о дружбе с РФ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Сергей Быков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявления действующего президента о денонсации договора о дружбе с РФ – не больше, чем определенное заигрывание с избирателем и попытка заявить о себе как о защитнике Украины. Почему он до сих пор не денонсирован? Почему мы дождались такого момента, когда заканчивается срок?”, – поинтересовался эксперт.

Он обратил внимание, что еще в 2014-2015 были инициативы относительно денонсации отдельных частей договора, но руководство страны заявляло, что договор разрывать нельзя, поскольку это украинцев, которые находятся на территории РФ, а в итоге инициативы так и не внесли в парламент.

“Возможно для того, чтобы можно было и дальше развивать экономическое сотрудничество. По результатам 2017 года треть инвестиций приходила из РФ. Возможно, потому, что денонсация такого соглашения могла бы помешать руководству украинского государства вести бизнес в стране-агрессоре. Или потому, что те чиновники, которые находятся в тесных связях с РФ, не могли бы настолько эффективно вести собственную деятельность. Сегодня, как раз перед выборами, такие инициативы звучат», – отметил Быков.