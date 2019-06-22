Порошенко сядет за госизмену – депутатский мандат не спасет

22.06.2019

Провокация ВМС Украины возле Керченского пролива была осуществлена по прямому указанию Петра Порошенко, который надеялся получить повод для введения долгосрочного военного положения и срыва президентских выборов в стране. Такие действия экс-главы государства должны получить юридическую оценку по статье уголовного кодекса «Государственная измена».

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-замглавы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президенту Порошенко нужно было сохранить власть. Он видел, что проигрывает следующие президентские выборы, видел, что социология не дает ему шансов на победу. Единственное, что обсуждалось в обществе, это то, что предусмотрено законом для срыва выборов – военное положение.

Вспомните, все последний год обсуждали, как сорвать выборы, введет или не введен военное положение. И он ввел.

Но нельзя военное положение просто так взять и ввести, нужна картинка, нужно создать ситуацию, при которой военнослужащие либо погибнут, либо будет произведен террористический акт, либо еще что-то, чтобы общество поверило, почему ты вводишь военное положение.

Зная это, и находясь в составе организованной группы лиц, по предварительному сговору и с умыслом, президент Порошенко вместе с военачальниками задумал план пожертвования украинскими моряками, чтобы, потеряв украинских моряков, создать себе предпосылки для введения военного положения и, как следствие, срыва и переноса президентских выборов.

Это уже другой вопрос, что ему не удался этот преступный план, что парламент не поверил ему, и потом социология показала, что в обществе более 65% не верят, что Порошенко вводил военное положение ради военного положения.

Но здесь есть другой эпизод. Порошенко должен был осознавать, что, совершая такое преступления, обрекая на возможный плен украинских моряков, он создает дополнительные преференции для российских властей, чтобы они могли еще сильнее влиять на внешнеполитическую и внутриполитическую ситуацию внутри Украины, чтобы, возможно, поставить в очередь украинских моряков, потому что уже все забыли про Сенцова, которого тоже нужно освобождать из российских тюрем.

Это подрыв обороноспособности, это действия, направленные на подрыв национальной безопасности, это статья 111 УК Украины «Государственная измена». Она не предусматривает альтернативной меры пресечения, кроме взятия под стражу.

Это перспективное дело. Если в стране появится вместо Луценко новый прокурор, я уверен, это одноходовая комбинация, одноэпизодное дело: сообщение о подозрении, ходатайство в суд, взятие под стражу и тюрьма», – отметил он.

При этом, по мнению юриста, даже депутатский мандат, в случае прохождения Порошенко в Раду, не поможет ему избежать уголовной ответственности.

«Я считаю, что это тоже не помешает. Во-первых, я не верю, что партия «Солидарность» победит на выборах, мы видим стремительное уменьшение социологии с 11% до 5%. А то, с какой скоростью она идет вниз, не оставляет им шанса. Я думаю, они не будут в следующем парламенте – ни Парубий, ни Порошенко.

Ну, допустим, будут. Допустим, у них будет 20-25 депутатов. А остальных депутатов сколько будет? 400 с лишним. Представим ситуацию, если новый прокурор, который будет представлять новую политическую реальность, вносит представление на снятие депутатской неприкосновенности с Порошенко, давайте просто спрогнозируем, через сколько времени депутаты решат этот вопрос?

Я думаю ровно через столько, сколько требуется процедурами: комитет, сессионный зал. Я уверен, парламент даст согласие на его арест, потому что в противном случае парламент и новое большинство должны будут объяснять, почему они его защищают.

Это вообще не преграда, в его голове это может быть преградой, он может думать, что он спрячется за мандатом. Но практика показывает, что сильно за мандатом еще никто не спрятался», – резюмировал Андрей Портнов.