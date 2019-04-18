Порошенко так просто от Украины не отцепится – Геращенко

18.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко в случае своего поражения на выборах главы государства, а сконцентрируется на парламентских выборах.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко, считающийся близким к главе МВД Украины Арсену Авакову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я даю 99,9% вероятности, что Петр Порошенко пойдет на парламентские выборы, хочет набрать процентов 25-30 голосов, мечтает об этом. И хочет быть будущим премьер-министром Украины. Вы что, считаете, что Петр Алексеевич собрался сдаться и куда-то бежать? Ничего подобного! Петр Порошенко, по моему глубокому убеждению, будет намереваться и стремиться провести крупную свою политическую силу в следующий парламент и будет претендовать на то, чтобы быть премьер-министром Украины. Он так просто от Украины не отцепится», – заявил Геращенко.