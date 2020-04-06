Порошенко тактически переиграл Зеленского – политолог

06.04.2020, Киев, Максим Карпенко

При недавнем голосовании в Раде закона о рынке земли и так называемый «антиколомойского» закона президент Украины Владимир Зеленский пошел на союз со своим главным оппонентом – экс-президентом Петром Порошенко, чья фракция добавила Зеленскому необходимое количество голосов для принятия этих актов.

Это чревато для действующего гаранта потерей электоральной поддержки, заявил в эфире телеканала «Первый казацкий» политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт не исключает, что в обмен Порошенко получил смягчение уголовных дел, возбужденных против него.

«Скорее всего произошел размен – смягчение прессинга по линии уголовных дел Порошенко на поддержку президента по ключевым законопроектам. Это не оформленный альянс, но здесь Порошенко выступает как победитель, тактический победитель. Стратегической победы нет.

А вот Зеленский стратегически проигрывает. Почему? Потому что это азы политтехнологии – никогда не опирайся в решении тех или иных политических проблем на своего главного политического оппонента, поскольку это деморализует и разрушает твое электоральное ядро. И вот это электоральное ядро сторонников Зеленского оно может получить достаточно мощный удар», – заявил Золотарев.