Порошенко терпит унижения, надеясь выбить Зеленского одним ударом

05.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Лидер избирательной гонки Владимир Зеленский, вызывая Петра Порошенко на дебаты на своих условиях, заставляет действующего президента Украины идти на унижения, которые тот терпит, надеясь нанести ответный удар по неопытному в политике комику.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко проиграл, фактически, в первый тур, в той или иной степени. То есть он набрал меньше кандидата, который прошёл первым, у него очень большой разрыв. Поэтому он готов идти на фактические, с технологической точки зрения, унижения.

Первое, он принял ультиматум в течении 24-х часов. Это уже поражение. Второе, он согласился сдавать анализы. Президент Украины согласился сдавать анализы.

Проблема в том, что он готов очень многим пожертвовать, даже своим личностным, политическим имиджем для того, чтобы просто получить возможность встретиться с Зеленским один на один.

Зачем это надо, и почему Зеленский правильно делает, выбирая в качестве ведущей Тимошенко?

Если исходить из технологов, которых они взяли, в чём основная сейчас задача Порошенко? Оскорблять Зеленского настолько, чтобы тот среагировал радикально. Он начнёт, и это будет происходить на избирательной кампании, личностно на него нападать, то есть на семью, друзей, связи.

Потому что он сейчас взял технологов израильских. Их основная специализация – они, например, работали на израильских, грузинских выборах, это провокации личностные в отношении кандидата. Основная задача – зацепиться за высказывания.

Их техника следующая: они давят, давят, давят, оскорбляют, пока человек не высказывается жёстко, и вот это высказывание приводит к разбиванию его электората.

Что касается Зеленского, его основная проблема как заключается в том, что он не должен высказываться жёстко и предметно, чтобы от себя не оттолкнуть тех или иных избирателей.

Да, он должен шутить, что и делает. Он, вместо того чтобы отвечать, записывает смешные ролики, если вызывает на дебаты, предлагает сдать анализы. То есть он, на самом деле, начинает троллить Порошенко. А тому приходится идти на этот троллинг, лишь бы получить один шанс на удар. Вот этот шанс и есть дебаты.

Его основная задача – затащить Зеленского в ту сферу, в которой он не ориентируется и заставить его отвечать по серьёзному. Вот в чём его основная задача. А Зеленский, если не идиот, этого делать не будет, он будет максимально расплывчато отвечать и, больше всего, стебаться», – пояснил эксперт.

«Ещё очень важный момент, что делает Порошенко. Тот понимает, что основной ресурс – это не Зеленский, а его команда, которая пишет ему тексты. Его основная задача вырвать того из этой команды, не давать ему возможность с ней координироваться. А дебаты – это, собственно, единственный способ это сделать. Он не сможет быстро получать данные», – резюмировал Абзалов.