Порошенко теряет контроль над админресурсом

17.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Президенту Украины Петру Порошенко во втором туре предстоящих 31 марта выборов главы государства делать нечего, поскольку административный ресурс ему больше не подчиняется.

Об этом на YouTube-канале «Капитал» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть просто расслоилась изнутри на всех уровнях. Из-за этого мы видим слабость, хаос и какие-то дёрганья на всех уровнях. Система перестала функционировать ради Петра Алексеевича, и он фактически потерял возможность качественно применить админресурс, нет ни одной структуры, которая полностью им контролируется. Даже в ГПУ и СБУ сидят люди, которые посматривают в стороны и думают: «Как бы мне не стать в этой ситуации козлом отпущения», – отметил эксперт.

Также Бортник, отвечая на вопрос о том, насколько поможет Петру Порошенко раздача денег народу под разными предлогами, предположил, что президента Украины это не спасёт.

«Судя по предыдущему опыту, поскольку это уже делалось на Украине, это срабатывает, но кардинального изменения в кампанию не вносит, даёт 5-7 процентов. Условно говоря, если человек сказал, что ни при каких условиях за него не проголосует, а таких там 69%, то ты его уже не поменяешь.

Тем более, саму выдачу сделали информационно токсичной, её критикуют все. И для обыкновенных людей это просто дополнительный элемент коррупции и непоследовательности власти. Потому что то кричали, что этого нельзя делать, потому что МВФ, бюджет и всё остальное, а сейчас оказалось, что если очень хочется, то можно. Поэтому оно срабатывает, то ограниченно, 5-7%, я думаю, перелома в кампанию это не внесёт.

Пётр Алексеевич может выйти во второй тур, но дальше ему во втором туре делать нечего», – добавил политолог.