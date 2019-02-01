Порошенко теряет контроль над админресурсом

01.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Наблюдая за уровнем предвыборного рейтинга нынешнего президента Украины Петра Порошенко, чиновники начинают присматриваться к другим кандидатам.

Об этом во время пресс-конференции рассказал украинский политолог Николай Спиридонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Административный ресурс Порошенко, объективно говоря, уже начинает шататься. В романе Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» был разговор главврача с Петром Пустотой, говорили о том, как изощрённые подлецы реагируют на изменения в окружающей действительности. Есть обычные подлецы, которые быстро реагируют на изменения, но есть особо изощрённые, они реагируют на изменения ещё до того, как они произошли, соответственно, перебегают заранее в то место, с которого, по их мнению, подует ветер. Так и у нас чиновничий аппарат, условное чиновничье болото», – рассказал политолог.

«Чиновники мэрии Киева, например, лично у меня спрашивали: «А как ты думаешь, чем закончатся выборы президента, в какую сторону переметнуться, кого нам поддерживать?» Такие же вопросы задают и многим коллегам. Чиновники, админресурс, они же не поддерживают Порошенко потому что любят бескорыстно, они его могут поддерживать как будущего президента. Если они по рейтингам видят, что повторное президентство Порошенко очень и очень под вопросом, тогда они начинают колебаться, начинают думать, на какую лошадку поставить», – добавил Спиридонов.