Порошенко титаническими усилиями сгоняет архиереев на фейковый «собор»

10.12.2018, Киев, Игорь Петров

Петру Порошенко, судя по всему, удастся провести некое собрание раскольников и части националистически настроенных архиереев УПЦ Московского Патриархата, но никто не станет считать это мероприятие настоящим «Объединительным собором».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что этот спектакль с создании «поместной Церкви» получает какие-то конкретные даты окончания перформанса. Думаю, что-то будет принято в эту субботу, какой-то собор пройдет. Но, естественно, что там будет только бренд «объединительного собора», а, де-факто, он будет разъединительным, раскольничьим.

Мы видим, что единства нет не только между УПЦ МП и УПЦ КП. Нет единства между УПЦ КП и УАПЦ, нет единства между их позициями и позицией Варфоломея, нет единства между светской и духовной властью.

Мы видим титанические усилия администрации президента, чтобы согнать хоть какую-то часть архиереев в одно помещение и назвать все это дело «собором».

Вопрос – не в том, что Филарет все это торпедирует. Мы видим, что от канонической Церкви там будет от силы 3-4 архиерея. Может ли при этом Варфоломей продолжать делать вид для всего мирового Православия, что это является объединительным процессом Украинской Православной Церкви? Думаю, нет.

Более того, ни одна из поместных Церквей не высказалась, что она приветствует создание подобных структур на территории Украины. Такая спешка у президента от того, что это является частью предвыборной технологии, и он хочет реализовать ее в любом, хоть в карикатурном, виде, чтобы потом избирателю можно было преподнести это как большую победу, хотя бы в сакральном мире. Раз уж нет никаких материальных благ за четыре года, то хотя бы что-то символическое Петр Алексеевич привнес в историю, и это – его сверхъестественная перемога», – сказал политолог.