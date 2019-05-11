Порошенко тормозит инаугурацию «Зе», чтобы замести следы

11.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко специально затягивает инаугурацию Владимира Зеленского и назначает на ключевые должности своих людей, чтобы исключить возможность уголовного преследования преемником.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной Рады Виталий Журавский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто основная персона, человек, который ставит палки в колёса? Пётр Алексеевич, нынешний пока что президент. Ибо он имеет наибольшее влияние на ЦИК, там контрольный пакет акций, он наибольшее влияние имеет на Верховную Раду, он наибольшее влияние имеет на Кабинет министров. Он не заинтересован…

Что боится Порошенко? Посадки, это понятно. Почему он дал Героя Украины главе СБУ? Потому что он знает о всех незаконных указаниях Порошенко. Он страхуется», – отметил экс-нардеп.

Основатель нацбата «Азов» депутат Андрей Билецкий согласился с этим мнением.

«Порошенко уже сбитый лётчик, и он уже страной не руководит фактически, а занимается исключительно подчисткой своих дел и своих хвостов, а Зеленский ещё не руководит страной, поэтому – да, нужен действующий полноценно президент, поэтому – да, нужна как можно быстрее инаугурация. Затягивают ли этот процесс? Да, безусловно, затягивают, и затягивание началось не на уровне даже обсуждения Верховной Рады, а ещё раньше, когда подсчитывали голоса второго тура…

Кто это делает и для чего, здесь уже тоже всё сказано, абсолютно понятно. Причины, по большому счёту, две. Это боязнь коалиции того, что до 27-го числа Зеленский имеет некоторые основания для роспуска Верховной Рады и может этот роспуск использовать.

И второе – это, собственно говоря, оставляет месячный срок Порошенко, чтобы чрезвычайно серьёзно подчистить все свои хорошие, а в большинстве своем – нехорошие дела, которые были сделаны за эти пять лет. Поэтому, собственно говоря, ему нужно оставаться как можно дольше на этой должности: каждый день для него – это меньшее количество уголовных дел», – заявил Билецкий.