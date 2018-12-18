Порошенко торжественно похоронил детище Кравчука

18.12.2018, Киев, Игорь Петров

Создавая новую церковь, президент Украины Петр Порошенко добился того, что не получилось у его предшественников – ликвидировал раскольничьи и не признаваемые в православном мире УПЦ КП и УАПЦ..

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог, кандидат исторических наук Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вдумайтесь, как искусно Порошенко похоронил киевский патриархат. То, что задумывали злые гении Кучмы и Януковича – ликвидировать киевский патриархат и Филарета – все это осуществил Порошенко. Причем осуществил в торжественной форме, под звуки гимна и с украинскими флагами. Он похоронил детище Кравчука, киевский патриархат, автокефальную церковь, на которую имела влияние западная диаспора. По моему, это гениально», – сказал Гайдай.

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