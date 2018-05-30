30.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Порошенко тратит на карательные органы больше, чем Англия, Франция и Германия вместе взятые

Порошенко тратит огромные деньги на содержание украинских карательных органов, сумма превышает совокупные затраты Англии, Франции и Германии на эти цели.

Об этом в студии телеканала Newsone заявил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для спецслужб любых времен, стран и народов всегда было характерно достигать каких-либо успехов для того, чтобы оправдывать огромные затраты общества на своё содержание. И я в этом смысле могу сказать одно: по моей информации, спецслужба Украины больше, чем три страны вместе взятые – Англия, Франция и Германия. На прокуратуру – 7 млрд. Это деньги, за которые мы, плательщики налогов, будем требовать от них эффективной работы… А работают они, кстати, не очень хорошо. К ним есть много претензий», – отметил Кучеренко.