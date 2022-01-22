Порошенко требует срочно закупить оружие в США

22.01.2022  01:21 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Украина должна срочно потратить выделенные США деньги на закупку вооружений. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера заявил экс-президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Порошенко, импортные системы ПВО и средств контрбатарейной борьбы сделают вторжение слишком дорогим.

Украина должна срочно потратить выделенные США деньги на закупку вооружений. Об этом в эфире...

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«Сейчас принято решение о выделении 300 миллионов долларов в 22-м году. Сделал заявление Байден, что как только будет первый признак второго этапа агрессии – еще 500 миллионов.

Нам нужно, чтобы мы срочно имели закупку комплексов противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы, современных контрбатарейных станций.

Для чего? Чтобы повысить цену, которую Путин точно заплатит, если он сделает попытку ворваться к нам. И мы должны сделать санкции, которые ослабят Россию. Мы должны объединиться для того, чтобы увеличить стойкость Украины.

И последнее – мы должны сделать все, закупив оружие, поставив оружие, повысив денежное обеспечение военнослужащих, чтобы увеличить обороноспособность страны», – заявил Порошенко.

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