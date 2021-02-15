Порошенко требует выдвигать войска на линию разграничения

15.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинским военнослужащим командование выписывает штрафы за нарушение перемирия.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил лидер «Европейской солидарности», экс-президент Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент информировал общество про 200 дней тишины, создавая мираж близкого мира. Сейчас власть признала, что перемирие – фикция. В действительности продолжается война, гибнут наши воины, только с начала года погибло 13 бойцов. Наши депутаты вернулись вчера с линии соприкосновения. Они шокированы тем, что нашим воинам вяжут руки штрафами за огонь в ответ на русские провокации», – рассказал Порошенко.

Он обратился к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову с просьбой в день вопросов правительства пригласить в парламент министра обороны.

«Чтобы он отчитался, сколько и на какую сумму оштрафованы наши воины за то, что они защищают нашу землю», – потребовал экс-президент.

«Мы требуем вернуть подразделения на позиции, с которых они были отведены на протяжении года. Также вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения, которые были преступно отведены, и на сегодняшний день наши воины гибнут от снайперского огня. И обеспечив их, как это было два года назад, необходимым оружием и патронами», – добавил Порошенко.

Он призвал коллег по Раде объединиться и принять поправки в бюджет, предусматривающие увеличение денежного обеспечения ВСУ, которое последний раз повышалось два года назад.