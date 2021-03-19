«Порошенко трясётся от смеха»: СНБО Украины выкатил новый санкционный список

19.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

СБУ порекомендовала Совбезу Украины ввести максимальный объём санкций в отношении ряда бывших высокопоставленных должностных лиц.

Об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Вопрос применения персональных санкций, которые на сегодняшний день подали, согласно закону о санкциях, две наши институции. Первая – отдельно поданная, Кабинета министров. Речь идёт о тех милиционерах, которые непосредственно изменили присяге и сегодня работают на территории РФ или на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской области. И второй доклад был главы СБУ Ивана Баканова», – сказал Данилов.

Далее он по алфавиту озвучил перечень лиц, против которых государство Украина ввело «максимальный объём санкций, предусмотренных действующим законодательством»: Сергей Абисов, Николай Азаров, Сергей Аксёнов, Александр Бобков, Валерий Грицай, Константин Затулин, Пётр Зима, Андрей Иванцов, Олег Кирилин, Вадим Колесниченко, Андрей Константинов, Сергей Курченко, Сергей Куцюк, Павел Лебедев, Леонид Пасечник, Александр Поддубов, Наталья Поклонская, Виктор Пшонка, Дмитрий Саламатин, Игорь Соркин, Дмитрий Табачник, Николай Ткаченко, Николай Федорян, Николай Фисков, Александр Черпицкий, Олька Чичилимова, Виктор Янукович.

«Вы обратили внимание на мои ударения – часть из этих людей, которые были гражданами Украины, преимущественно, 99 процентов, уже сегодня являются гражданами РФ», – прокомментировал секретарь СНБО Украины.

Отметим, экс-премьеру Украины Николаю Азарову в декабре прошлого года суд ЕС аннулировал решение Совета ЕС о продлении против него санкций. Также ещё в 2019 году тот же суд снял санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича.

Кроме того, в целом к данным ограничительным мерам отнеслись достаточно скептически.

«СНБО ввёл санкции против группы людей, которым от этих санкций ни холодно, ни жарко», – отметила в своём блоге главный редактор интернет-газеты «Страна» Светлана Крюкова.

Решение Совбеза так же не порадовало даже экс-боевика «Азова», майданщика и соратника Олега Ляшко Игоря Мосийчука.

«На Януковича, Азарова и Ко можно не только санкции наложить, но и расстрелять заочно. Вопрос, что это даст?» – взгрустнул Мосийчук у себя в Telegram.

В свою очередь министр юстиции времён Януковича Елена Лукаш отметила, что вместо борьбы с пандемией, войной, нищетой, тарифами, Киев вводит санкции против тех, кого нет в стране уже семь лет.

«Порошенко и его команда трясутся от смеха, глядя на эти «приговоры». Довольно странная весна, не находите? Просто веснец.

Ведь санкции давно уехавшим – нестрашны. (Вы знаете, когда Вас нет, про Вас такое говорят… Передайте им, что когда меня НЕТ, они меня даже могут бить…)», – иронизирует юрист.