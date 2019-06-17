Порошенко убил своего брата? – в Молдове настаивают на расследовании

17.06.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавский политик Ренато Усатый пообещал, что история с обвинением бывшего президента Украины Петра Порошенко в убийстве будет продолжена.

Об этом он заявил журналистам вечером в воскресенье на ступенях прокуратуры Молдовы, которая отменила ордер на арест Усатого, выданный при старой молдавской власти.

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«У меня двойное гражданство. Я один из немногих граждан России, которого центральный офис Интерпола признал преследуемым по политическим мотивам. Я прилетел из Европы. Я не мог попасть в Украину, потому что там я разоблачил Порошенко. Это связано с его покойным братом и не только. Эта история будет продолжаться. Я не привязываюсь к выборам, которые были в Украине. Успехов нашим соседям», – сказал Усатый.

В марте Усатый предоставил украинскому телеканалу «1+1» копию постановления прокуратуры, в котором говорится, что Порошенко причастен к организации «ряда ОПГ, с 1996 по 2004 годы совершивших на территории Молдовы ряд особо тяжких преступлений — мошенничество в особо крупных размерах, хищения». В постановлении написано, что «есть и подозрения в организации убийства родного брата Петра Порошенко — Михаила Порошенко».

СМИ сообщали, что Михаил Порошенко стал жертвой ДТП в Молдове. Однако Усатый утверждает, что брат президента Украины был утоплен и привезен в республику уже мертвым, а никакой аварии с его участием попросту не было.

«Здесь масса фактуры. Копии платежек, подписанных Петром Порошенко, его покойным братом, их молдавскими бизнес-партнерами, личная переписка Порошенко», – сказал Усатый тогда.

Усатый также предположил, что президент Украины может быть связан с убийством семьи Константина Шупарского, чья дочь должна была унаследовать акции Gemini, которыми интересовался Порошенко – и в итоге заполучил.